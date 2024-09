Luca Carboni: “Due anni fa mi hanno diagnosticato un tumore”

Il cantautore, in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’, racconta che per affrontare la malattia “ho seguito il mio istinto, il mio carattere. Mi sono messo da parte, ho staccato ogni contatto con i social, mi sono concentrato su quello che mi stava succedendo”. “Dopo due anni posso dire di essere tecnicamente guarito anche se - spiega - questa parola ha un significato fragile”. E annuncia: “Mi ha aiutato la pittura, il mio rientro nel mondo avverrà a novembre nella mia Bologna con una mostra”

“A marzo del 2022 mi è stato diagnosticato un tumore al polmone. Viviamo in un mondo in cui tutto è comunicato, sempre. Io invece ho seguito il mio istinto, il mio carattere. Mi sono messo da parte, ho staccato ogni contatto con i social, mi sono concentrato su quello che mi stava succedendo”. Così il cantautore Luca Carboni, in una lunga intervista a Walter Veltroni su Il Corriere della Sera , racconta della malattia contro la quale ha combattuto negli ultimi due anni: “Sono rimasto senza parole, quella malattia sta nella nostra vita, ma pensi che a te non toccherà mai. Improvvisamente tutto è cambiato”.

“Posso dire di essere tecnicamente guarito”

“Il tumore era grande, difficile da operare”, racconta Carboni. “Lo staff di oncologia del Sant’ Orsola - guidato dal Primario Prof. Andrea Ardizzoni, con la collaborazione dello pneumologo Piero Candoli e del chirurgo Piergiorgio Solli - ha avviato subito una massiccia cura di chemioterapia. Il tumore si è ridotto molto e ad agosto ha consentito l’operazione per asportarlo. Per fortuna non c’erano metastasi e dopo l’intervento abbiamo continuato con l’immunoterapia. Dopo due anni posso dire di essere tecnicamente guarito anche se, con questo tipo di malattia, questa parola ha un significato fragile”.

“Mi è dispiaciuto non spiegare la ragione del mio sparire”

“Ho visto tante vite spezzate troppo presto e in questi anni ho pensato che non avevo ragioni per non sentirmi in credito con la vita - dice il cantautore - Mi è dispiaciuto non spiegare la ragione del mio sparire, del mio recidere ogni rapporto con l’esterno. Sono stato due anni a combattere con questo ospite inatteso e pericoloso. Ogni giorno volevo fare un passo avanti. Il destino non è solo fato, ma il prodotto, anche, della nostra volontà, della nostra energia. Io volevo vivere e volevo sentirmi, un giorno, ‘guarito’”.