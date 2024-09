The Cure, il tastierista Roger O'Donnell ha una forma rara di linfoma

Approfondimenti

Céline Dion, 12 curiosità sulla cantante: dai successi alla malattia

L’artista canadese si racconta in 'I Am: Céline Dion', docu-film diretto dalla regista Irene Taylor Brodsky e in uscita il 25 giugno su Amazon Prime Video. Dall’infanzia con 13 fratelli e sorelle alle vendite record, dal body shaming al grande amore con René Angélil: ecco alcune cose da sapere sulla 'Queen of Power Ballads'

Arriva il 25 giugno su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) I Am: Céline Dion, il film documentario dedicato alla cantante di fama mondiale Céline Dion. Diretto dalla regista Irene Taylor Brodsky - vincitrice di un Emmy nel 2004 e candidata all’Oscar nel 2009 - è un racconto della vita e della carriera dell’artista, che dal 2022 si sono intrecciate con la battaglia iniziata dopo la diagnosi della Sindrome della persona rigida. Ecco 12 cose da sapere su una delle interpreti più famose degli ultimi decenni

IL NOME E IL SOPRANNOME - Céline Marie Claudette Dion è nata il 30 marzo 1968 a Charlemagne, una piccola città del Québec, in Canada, in una famiglia composta dai genitori Thérèse Tanguay e Adhémar Dion e da 14 figli. In casa non manca la passione per la musica, tanto che il nome Céline le viene attribuito in onore dell’omonimo brano del cantautore francese Hugues Aufray. Da adulta, grazie alla sua carriera, l’artista si è guadagnata anche un soprannome che ne sottolinea i successi: "Queen of Power Ballads"