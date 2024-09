"La cosa più difficile che abbia mai fatto nella mia vita". Elle Macpherson, 60 anni, ha rivelato alla rivista Women's Weekly la diagnosi di tumore al seno ricevuta sette anni fa e il rifiuto di curare la malattia con la chemioterapia, trattamento che le era stato suggerito da 32 medici. All'epoca, dopo aver subito una lumpectomia (cioè la rimozione parziale del tessuto del seno malato), la supermodella australiana aveva scoperto di avere un carcinoma intraduttale. "È stato uno shock, è stato inaspettato, è stato sconcertante, è stato scoraggiante sotto molti aspetti", ha raccontato. "E mi ha davvero dato l'opportunità di scavare a fondo nel mio senso interiore per trovare una soluzione che funzionasse per me", ha proseguito Macpherson che, per curare il tumore, aveva infine scelto di adottare un approccio olistico. "È stato un meraviglioso esercizio di fedeltà a me stessa, di fiducia in me stessa e nella natura del mio corpo e nel percorso di azione che avevo scelto". Così, si era affidata alla guida del suo medico di base specializzato in medicina integrativa, che utilizza una combinazione di assistenza medica tradizionale e terapie per la mente e per il corpo. "Sono arrivata alla conclusione che non esisteva alcuna certezza e assolutamente nessuna garanzia. Non esisteva un modo “giusto”, solo il modo giusto per me", ha precisato nel suo libro, Elle. I figli della modella, Flynn, 19 anni, e Cy, 14 anni, hanno avuto reazioni opposte sulla scelta della madre che, in ogni caso, hanno rispettato.