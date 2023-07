8/9 ©Getty

Michelle Yeoh Choo Kheng è un'attrice malese di origini cinesi, arriva alla ribalta internazionale con 007 - Il domani non muore mai (1997) e la Tigre e il dragone (2000). Dopo diversi successi compresi alcuni ruoli nel Marvel Cinematic Universe, la consacrazione arriva con il premio Oscar nel 2023 grazie al film Everything Everywhere All at Once