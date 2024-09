Venezia 2024, Barbera: "Un'edizione straordinaria e imperdibile"

La kermesse cinematografica si è conclusa con il Leone d'oro a Pedro Almodóvar per "The Room Next Door". Il Direttore Artistico Alberto Barbera fa un primo bilancio di questa edizione definendola "estremamente positiva", sottolineando anche la crescita sorprendente del pubblico e l'eccezionale qualità dei film, lodata dalla critica internazionale

L'81ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia (LO SPECIALE) si è conclusa con il Leone d'oro assegnato a Pedro Almodóvar per "The Room Next Door" (LA RECENSIONE), un finale che suggella un'edizione memorabile. Il Direttore Artistico Alberto Barbera, al termine della kermesse, ha rilasciato delle dichiarazioni che mettono in risalto l'eccezionalità di quest'anno, definendolo come un momento cruciale per il festival. Secondo Barbera, il bilancio della Mostra è "estremamente positivo", grazie alla sorprendente crescita del pubblico e alla qualità indiscutibile dei film presentati.