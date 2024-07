1/10 Foto tratta dal profilo Instagram @sofiavergara

Anche per l'estate 2024, tanti sono i vip stranieri che hanno scelto l'Italia per le loro vacanze. Tra loro c'è Sofia Vergara, che ama il nostro Paese tanto da esserne un'affezionata turista, e da definirlo “My happy place” (“il mio posto felice”). In vacanza a Forte dei Marmi, ha condiviso foto dei suoi pranzi in spiaggia a base di spaghetti e delle cene di pesce fresco, ma anche scatti con Eros Ramazzotti e filmati dell’incontro con Andrea Bocelli

