Sposa Curvy è approdato a Sì Sposaitalia come parte di un percorso di stile sartoriale fatto su misura per le donne dalla fisicità non standard. In questo senso, il lavoro delle due stiliste fondatrici è prezioso e avvicina le donne reali al mondo della moda sposa che non sempre offre proposte per le donne dalla taglia quarantasei in su. Stile a parte, il messaggio sulla body positivity è chiaro: un invito a far sentire le donne (non solo le spose) bene con sé stesse

Sposa Curvy, abiti tra moda ed empowerment femminile. VIDEO