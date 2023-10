1/9 Foto di Brescia e Amisano

L'amore dei tre re, l'opera lirica in tre atti di Italo Montemezzi su libretto di Sem Benelli tratta da un suo omonimo dramma, torna al Teatro Alla Scala dopo 70 anni per cinque rappresentazioni in scena dal 28 ottobre al 2 novembre. La rappresentazione del 12 novembre sarà trasmessa in diretta da LaScalaTv e ogni sera, un’ora prima dello spettacolo, Liana Püschel terrà una conferenza introduttiva in uno dei Ridotti

