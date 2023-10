Scala, alla Filarmonica abbonamenti a 100 euro per gli Under 30

La Filarmonica della Scala riserva un posto speciale ai giovani abbonati di Generazione Filarmonica, la partecipata proposta per gli spettatori Under30 realizzata grazie al supporto di Allianz. Due formule di abbonamento a prezzi contenuti per 200 giovani spettatori. L'iniziativa

Anche per i concerti della stagione 2024 la Filarmonica della Scala riserva un posto speciale ai giovani abbonati di Generazione Filarmonica, la partecipata proposta per gli spettatori Under30 realizzata grazie al supporto di Allianz, partner dell’iniziativa dal 2019. Due formule di abbonamento, Rosso e Blu, garantiscono a prezzi contenuti i posti migliori al Teatro alla Scala. 100+100 posti sono a disposizione dei giovani spettatori fino a 30 anni di età, in tutti i settori dalla platea ai palchi fino ad esaurimento della disponibilità, a soli 100€. L’abbonamento Rosso include i primi cinque concerti della Stagione dal 15 gennaio al 18 marzo, l’abbonamento Blu i successivi dall’8 aprile al 4 novembre.





i giovani al centro della Stagione di Concerti al Teatro alla Scala Con Generazione Filarmonica l’orchestra mette i giovani al centro della propria prestigiosa Stagione di Concerti al Teatro alla Scala, e in cambio una sempre più nutrito gruppo di appassionati dimostra di apprezzare l’iniziativa, con il sold out dell’ultima edizione. Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A., ha sottolineato: «Allianz sostiene molte iniziative a favore dei giovani. A tale proposito, siamo lieti di offrire anche quest’anno alle nuove generazioni l’opportunità di avvicinarsi alla grande musica e di vivere in prima persona le emozioni che ci regala l’Orchestra Filarmonica della Scala, una vera eccellenza che è apprezzata in tutto il mondo».



