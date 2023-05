Unghie primavera 2023, idee per provare la tendenza baby boomer rosa

8/13 Immagine tratta dal profilo Instagram @sabrina_tonzino

Chi ama le decorazioni non può non provare le composizioni tridimensionali con strass applicati con la colla specifica per la nail art. Ecco una manicure gioiello, altra grande tendenza di stagione, con decori barocchi. La base? Unghie (lunghe) dipinte in stile baby boomer

Manicure bianco latte, i 15 migliori smalti per unghie