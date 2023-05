Chi è Mattia Zenzola, il vincitore di Amici 2023. FOTO

11/13 Foto tratta dal profilo Instagram di Amici Ufficiale

In occasione di recenti prove Mattia incontra l'amato papà: "Ha 76 anni e, durante la pandemia, non è stato bene" racconta la mamma. "È stato un momento molto difficile, Mattia mi è stato molto vicino e ha fatto l’uomo di casa. E si è fatto carico di questa sofferenza anche quando, a gennaio, ha avuto di nuovo un malore. Quindi rivederlo e abbracciarlo per Mattia è stato un grande regalo. Perché, soprattutto quando è lontano, vive sempre con la paura di perderlo. Per lui suo padre è un mito e un grande esempio"