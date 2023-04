Amici, segui la quarta puntata del serale. DIRETTA

AMICI, IL RACCONTO DELLA QUARTA SERATA

Prima sfida, Cuccarini-Lo contro Arisa-Todaro

Maria De Filippi apre la serata salutando il pubblico, gli allievi e i professori. La giuria arriva al centro dello studio sfidandosi nella prova per decretare quale squadra debba aprire il gioco. La sfida consiste nello scoppiare il più velocemente possibile un palloncino sedendocisi sopra. Giuseppe Gioffrè sceglie la terza busta, inizia la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che sfida quella di Arisa e Todaro.

Mattia balla un jive e Angelina canta I'll Never Gonna Love Again di Lady Gaga. Malgioglio e Bravi votano Angelina, Gioffrè sceglie Mattia. La seconda sfida vede Cricca con Easy on Me di Adele contro Wax con Bagno a mezzanotte. Bravi e Malgioglio danno la vittoria a Wax.