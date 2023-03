Amici 22, i nuovi giudici da Michele Bravi a Giuseppe Giofrè

In vista della stagione serale del talent, la produzione dello show annuncia le novità che riguardano la composizione della giuria a partire dal 18 marzo. I nuovi arrivati sostituiscono Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Manca poco all'inizio della stagione serale di Amici 22, le cui puntate in prime time andranno in onda a partire dal 18 marzo su Canale 5. In vista di questa nuova fase della stagione la produzione del popolare talent show ha annunciato le prime novità per il pubblico che riguardano la giuria. I quindici allievi in gara saranno valutati da tre nuovi giurati: il cantante Michele Bravi, il cantautore e personaggio televisivo Cristiano Malgioglio e l'ex alunno della scuola, ora ballerino internazionale, Giuseppe Giofrè.

Michele Bravi e Cristiano Malgioglio, noto giudice dei talent show approfondimento Amici di Maria de Filippi, il cast di prof I fan di Amici, lo show di Maria De Filippi dedicato ai giovani talenti, dovranno salutare Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto che per due anni hanno occupato le poltrone rosse della giuria della scuola nelle fasi finali. Da sabato 18 marzo nuovi giudici animeranno la gara, pronti a valutare le abilità dei concorrenti rimasti (sette cantanti ed otto ballerini) e si tratta di volti già molto amati del mondo dello spettacolo italiano.

Se Cristiano Malgioglio può vantare una solida esperienza nei panni di giurato in virtù delle tante esperienze maturate in tv in Italia e non solo - tra le ultime si annovera Tale e Quale Show e i suoi spin-off - Michele Bravi e Giuseppe Giofrè possono considerarsi già legati allo spettacolo della De Filippi. Bravi è stato già tutor degli allievi della scuola nella stagione 2017-18 in cui ricoprivano lo stesso ruolo anche Annalisa e felice Caccamo ed ha partecipato nel 2020 ad Amici Speciali - Con TIM insieme per l’Italia, un programma finalizzato alla raccolta di fondi per l'emergenza sanitaria che ha colpito il Paese nel 2020.



Giuseppe Giofrè, l'ex allievo della scuola GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Giofrè, dal canto suo, è emerso grazie ad Amici vincendo l'edizione nell'anno 2011-12 per la sua categoria: la danza. Il calabrese, che ha poi proseguito la sua formazione negli States, si è fatto conoscere anche fuori dal territorio nazionale partecipando ad X-Factor edizione Regno Unito tornando in diverse occasioni nella scuola di Maria De Filippi. Ora, dopo la soddisfacente esperienza al seguito di Taylor Swift, in qualità di ballerino nel tour mondiale della popstar, torna in tv con una presenza fissa e di rilievo nel programma con cui è decollata la sua carriera.