Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ringrazia per l’affetto ricevuto

Maria De Filippi ha mandato in onda un messaggio prima della puntata di C’è Posta Per Te: “Vi ringrazio davvero tanto”

Sabato 4 marzo Maria De Filippi è tornata in TV con una nuova puntata di C’è Posta per te, registrata prima della scomparsa di Maurizio Costanzo . In apertura dello show, la conduttrice ha rivolto un messaggio al pubblico.

Sabato 4 marzo la conduttrice ha voluto dedicare alcune parole a tutte le persone che hanno mostrato affetto e amore durante questo periodo difficile.

Maria De Filippi ha scritto: “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto, Maria”.