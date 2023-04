Amici, chi è stato eliminato nella quinta puntata del serale

Quinto appuntamento con la fase finale del talent-show condotto da Maria De Filippi. Eliminata Federica Condividi

Nuova puntata del serale di Amici. Dopo l'eliminazione di Alessio, gli allievi tornano al centro dello studio, alla conduzione Maria De Filippi, a guidare le squadre dei ragazzi Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Arisa e Raimondo Todaro. Giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi. Ospiti Francesco Cicchella e Clara.

AMICI, IL RACCONTO DELLA QUINTA SERATA Prima sfida, Zerbi-Celentano vincono contro Lo-Cuccarini Tra gli applausi del pubblico Maria De Filippi fa il suo ingresso introducendo la giuria. La conduttrice spiega il gioco della serata: i giurati devono tenere l'ombrello in bilico con l'indice il più a lungo possibile. Michele Bravi sceglie la prima busta: la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano scende in campo sfidando quella di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. La prima prova è un guanto di sfida sulla presenza scenica e sul lip-sync, Isobel contro Maddalena. Cristiano Malgioglio vota Maddalena, Bravi e Gioffrè optano per Isobel. Ramon balla Sing, Sing, Sing contro Cricca in duetto con Angelina sulle note di Halo di Beyoncé, la vittoria va alla squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. La terza e ultima sfida vede al centro dello studio Isobel contro Angelina, Malgioglio e Bravi consegnano la vittoria alla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che indica Cricca e Angelina come candidati all'eliminazione. Cricca canta Vieni da me de Le Vibrazioni, Angelina risponde con California Dreamin'. Il cantante va all'eliminazione finale. approfondimento Amici, chi è stato eliminato nella quarta puntata del serale

Seconda sfida, Lo-Cuccarini vincono contro Zerbi-Celentano Aaron canta La Cura, Maddalena balla My Head & My Heart. Malgioglio e Bravi danno il voto al cantante, Gioffrè sceglie Maddalena. Ramon danza sulle note de Il mio canto libero, la ballerina della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo propone una coreografia sul brano Il mare d'inverno. Gioffrè e Malgioglio votano Maddalena. Aaron canta If I Ain't Got You di Alica Keys e Ramon balla sulle note di Bring Me To Life degli Evanescence. I giudici mandano al ballottaggio finale Ramon. approfondimento Gossip, tutti i video

Guanto di sfida tra i professori, vittoria alla squadra Lo-Cuccarini Il guanto di sfida, lanciato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, riguarda la passione. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ballano sulle note del brano Il bene nel male di Madame. Arisa canta I'te Vurria Vasa, Raimond Todaro balla. Chiude la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano con un tango. Emanuel Lo e Lorella Cuccarini vincono la sfida per la seconda volta. approfondimento Sangiovanni, da Amici a Sanremo con Gianni Morandi

Terza sfida, Cuccarini-Lo vincono contro Arisa-Todaro La prima prova è un guanto di sfida sulla performance: Angelina contro Federica sulle note di New Rules di Dua Lipa. La vittoria va ad Angelina. Si prosegue con Maddalena che balla Left Outside Alone di Anastacia contro Wax che propone una versione propria di Chiedo scusa se parlo di Maria di Giorgio Gaber. Michele Bravi e Cristiano Malgioglio consegnano la vittoria al cantante. Ultima sfida: Mattia contro Angelina. La squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha la meglio mandando Wax e Federica al ballottaggio. Federica canta Sempre di Gabriella Ferri, Wax risponde con E Raffaella è mia di Tiziano Ferro. I giudici spediscono Federica al ballottaggio finale. approfondimento Amici, cosa è successo nella terza puntata e chi è stato eliminato

Ballottaggio finale tra Cricca, Federica e Ramon Apre Cricca, segue Ramon e chiude Federica. I giurati salvano Cricca. Ramon e Federica si esibiscono nuovamente. L'alunno con il maggior gradimento della serata è Isobel.

Ospite Francesco Cicchella Il comico, nei panni di Biancaneve, entra sulle note di Me ne frego di Achille Lauro. Francesco Cicchella regala un momento di divertimento e ilarità. approfondimento Amici 22, i nuovi giudici da Michele Bravi a Giuseppe Giofrè

Eliminata Federica Maria De Filippi annuncia l'eliminazione di Federica.

Ospite Clara La cantante si esibisce sulle note di Origami all'aba.

