Rihanna e A$AP Rocky, il nome del figlio svelato dopo un anno

La privacy e il figlio (che ora ha un nome)

Il primo figlio di Rihanna e A$AP Rocky non poteva avere un nome che non avesse a che fare con la musica, la passione e l'attività principale di mamma e papà. Secondo la fonte, ripresa anche da Page Six, non ci sarebbero più dubbi sul nome del bambino da parte degli illustri genitori i quali sono stati parecchio indecisi su come chiamare il primogenito di famiglia (cosa rivelata dal padre della cantante di Diamonds in un'intervista dello scorso febbraio nella quale l'uomo ha detto che la coppia aveva cambiato diverse volte il nome del piccolo in cerca di quello perfetto).

Sentendosi non obbligati a dare un nome certo al bambino al momento della sua nascita, Rihanna e A$AP Rocky si sarebbero comportati come un'altra coppia di genitori, Kylie Jenner e Travis Scott che per lungo tempo non hanno trovato un nome adeguato per il loro secondo figlio, Aire, che in un primo momento era stato chiamato Wolf.

Titubanza sul nome a parte, la popstar e il rapper sono, invece, stati molto d'accordo nel non esporre il bambino alla curiosità dei media per i primi sette mesi dalla sua nascita.

Se infatti la coppia ha fatto molta vita pubblica nei mesi della gravidanza, ha scelto poi di tenere il bambino lontano dai riflettori e dai giornalisti per molti mesi mostrando il piccolo per la prima volta solo lo scorso febbraio quando sono apparsi online i primi scatti del servizio fotografico realizzato in esclusiva per British Vogue e pubblicato nel numero di marzo della rivista.

In quell'occasione Rihanna, anche protagonista dell'intervista principale del numero, ha parlato della sua vita di mamma artista, argomento che in ogni caso affronta con piacere e in ogni occasione.

Al recente Met Gala si è detta entusiasta di suo figlio ed eccitata all'idea del secondo che sta arrivando. Come è noto, durante la storica esibizione al Super Bowl dello scorso marzo la cantante ha svelato al mondo di essere incinta per la seconda volta.