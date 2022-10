7/10 ©Getty

Una striscia rossa e nera disegnata in modo molto definito su tutto il volto, fino al petto: ecco un dettaglio semplicissimo, minimale, ma estremamente originale per il make-up di Halloween. Anche in questo caso dobbiamo abbinare il giusto colore di trucco per gli occhi e per il rossetto in base al nostro incarnato: l’effetto finale è talmente particolare che non serve aggiungere costumi sontuosi.