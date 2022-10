1/10 Immagine tratta dal profilo Instagram @meganfox

Megan Fox e Machine Gun Kelly, appassionati di travestimenti di Halloween, con la loro versione di Pamela Anderson e Tommy Lee, hanno dimostrato come sia semplice diventare per una notte Pam & Tommy. Per il look dell'iconica bionda occorrono: una parrucca platino da acconciare in maniera voluminosa, un mini abito aderente cui aggiungere un top a balconcino (va bene anche un costume da bagno) e scarpe col tacco. Per lui: canotta bianca, catena al collo, occhiali da sole scurissimi e capelli pieni di gel, in pieno stile anni Novanta

