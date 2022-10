Come festeggiare Halloween in casa, dal menù alle decorazioni

Halloween, come arredare casa

approfondimento

Come fare una zucca di Halloween: 18 idee creative. FOTO

Trascorrere Halloween in casa potrebbe rivelarsi un'idea davvero coinvolgente. Con pochi, semplici accorgimenti, si può trascorrere una serata divertente e spaventosa al punto giusto. Potreste guardare un film horror, dedicarvi ad un inquietante gioco di società, raccontare storie di paura oppure organizzare una festa in costume. In ogni caso, addobbare la casa a tema non è affatto complicato, nemmeno se abbiamo solo qualche ora di tempo. Se avete bisogno giusto di qualche addobbo per entrare nel clima, vi basterà fare qualche giro nei negozi: zucche finte, piccoli (o grandi) scheletri, ragni da appendere al muro, streghette e candele. Le proposte sono davvero tante, e troverete sicuramente quelle più adatte a voi, alle vostre esigenze e alla vostra casa. Vi raccomandiamo di occuparvi, in particolare, dell'ingresso: il colpo d'occhio appena varcata la soglia farà davvero la differenza. Potreste anche sistemare qualche zucca o decorazione fuori dalla porta, per far capire ai vostri eventuali ospiti che da voi, in merito ad Halloween, non si scherza. Se avete una villetta, e quindi un giardino, dedicatevi in particolare al vialetto d'ingresso: negli Stati Uniti addobbare il giardino con festoni, pupazzi e zucche è imprescindibile ad Halloween. Voi potreste fare lo stesso: basterà qualche zucca illuminata o un paio di scheletri all'ingresso per provocare qualche “brivido” ai vostri invitati.