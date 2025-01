Al via il giro del mondo in crociera del 2025, partenza oggi da Genova

Le tappe

MSC Magnifica farà inizialmente un giro del Mediterraneo occidentale e, dopo aver varcato le Colonne d’Ercole, punterà la prua verso il Sud America via Casablanca e Capo Verde, esplorando Rio, Buenos Aires, le isole Falkland, l'Argentina, le montagne innevate di Ushuaia, Valparaíso in Cile e molto altro ancora. Il viaggio proseguirà quindi verso l’Oceano Pacifico per raggiungere Tahiti, la Polinesia francese e le Isole Cook, non senza aver prima visitato le celebri coste della Nuova Zelanda e dell'Australia, fino alle Maldive, e le bellezze incontaminate delle Seychelles e del Madagascar. Successivamente MSC Magnifica farà tappa in Sudafrica, varcando il Capo di Buona Speranza, per proseguire verso la costa occidentale dell'Africa fino al Marocco e al Mar Mediterraneo, concludendo il suo lungo e spettacolare itinerario facendo tappa in Spagna e in Francia, prima di raggiungere nuovamente Genova.