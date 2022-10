15/15 ©Getty

Bulbi oculari. Unite la ricotta con i biscotti secchi tritati e cioccolato bianco. Fate delle palline dal diametro di circa 3 cm e mettete in freezer per 15 minuti. Immergete gli occhietti dentro il cioccolato bianco, poi ponete sopra un confetto di cioccolato colorato, come se fosse l’iride. Mettete in frigorifero per circa 10/15 minuti. Utilizzate poi la glassa rossa per realizzare le venature dell’occhio