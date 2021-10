Ricette per Halloween salate, 8 idee facili e veloci per gli antipasti

Il 31 dicembre si festeggia la notte di Halloween. Una ricorrenza americana, molto amata anche in Italia. Adulti e bambini si divertono così a travestirsi da mostri e da altri personaggi spaventosi. La festa è anche un'occasione per cucinare qualche piatto originale, a tema horror. Non solo dolci, esistono anche tante ricette salate facili da preparare. Mummie, ragnatele, fantasmi: scopriamo alcune gustose ricette facili da realizzare per divertire adulti e bambini