Ricette per Halloween, 11 tipi di biscotti da fare senza formine. FOTO

I dolcetti per i festeggiamenti di Halloween non sono mai abbastanza ed i più creativi possono sbizzarrirsi in cucina. Realizzare i biscotti fatti in casa non è stato mai così divertente! Halloween è l'occasione perfetta per mettersi alla prova con i colori e le decorazioni. Zucche, streghe, gatti arruffati, teschi e fantasmi: non occorrono le formine, basterà abbozzare occhietti e ghigni per ottenere le più terrificanti creature di pasta frolla