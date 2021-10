Parte la lunga notte di Halloween: gli appuntamenti da non perdere

L'Italia e l'Europa sono pronte per una delle notte più attese dell'anno. E stavolta lo è ancora di più visto che nel 2020 causa pandemia non è stata celebrata. Ecco le serate più...paurose Condividi:

Lo scorso anno le discoteche furono chiuse il 16 agosto, così come il 22 ottobre veniva decretato il coprifuoco che sarebbe durato mesi e mesi. Nel 2020 non poté svolgersi alcun party di Halloween, domenica 31 ottobre 2021 la musica per fortuna è ben diversa e in Italia e all’estero le proposte legate a quello che viene definito a torto o a ragione il Capodanno d’Autunno non mancano davvero. Il nostro itinerario inizia da Ferrara Fiere Congressi, che domenica 31 ottobre ospita uno degli appuntamenti più attesi per questa ricorrenza: Monsterland Halloween Festival (nella foto d’apertura). Tre palchi nei quali si alternano il rap di Gué Pequeno, l’urban e il reggaeton di Max Brigante e del suo party Mamacita, la techno di Marcell Dettmann, Sam Paganini e Mattia Trani. Musica ed effetti speciali, con la tradizionale zombie walk ad aprire tutti, effetti speciali in 3D, trucco e parrucco a tema. A Milano il Fabrique propone il party Road To 90’s con gli Eiffel 65, Marvin e Andrea Prezioso, mentre l’Amnesia rafforza il suo concetto di club nel quale conti esclusivamente la musica, nel suo caso specifico il meglio della house e della techno, senza dover giocoforza rivelare in anticipo il guest di turno. Sempre a Milano un appuntamento che esula da Halloween in quanto tale ma che non può non essere segnalato: autentico gran finale della rassegna JAZZIMI, domenica 31 ottobre il Conservatorio di Milano ospita Grandmaster Flash, pioniere assoluto dell’hip-hop, uno degli artisti capaci di influenzare come pochissimi altri più generazioni e generi musicali.

approfondimento I 25 migliori film ambientati nella notte di Halloween. FOTO Usciamo da Milano e trasferiamoci in Veneto: il Muretto di Jesolo presenta sabato 30 Ricardo Villalobos e Massimimo Lippoli, domenica 31 spazio alla one-night Mamacita. In Emilia Romagna l’Altro Mondo Studios di Rimini riapre e riparte con i party Tunga XXL (sabato 30), Magilla (domenica 31) e La Notte del Giudizio (lunedì 1). A Roma domenica 31 alla Casa Del Bosco va in scena Undermood con Cirillo, Renè, Emix e D.Lewis; sempre a Roma Spazio Novecento propone la techno di Len Faki. Al Goa aftertea dalle ore 16 con Donato Dozzy, Adiel e Giancarlino: uno degli ultimi appuntamenti con lo storico clb capitolino, che ha appena annunciato la sua chiusura definitiva.

approfondimento Costumi per Halloween, 15 idee da paura tratte dalle serie tv. FOTO Trasferiamoci all’estero, iniziando con il Vanilla di Riazzino, in Canton Ticino, un locale svizzero da anni meta privilegiata dai clubber italiani di confine e non soltanto: sabato 30 ottobre ha come ospite speciale Gabry Ponte, dj e producer italiano il cui ultimo singolo “Thunder” ha appena superato i 70 milioni di stream su Spotify. Il Vanilla tornerà ad essere al centro dei riflettori sabato 20 novembre, quando ospiterà due superguest del calibro di Ilario Alicante e Loco Dice.