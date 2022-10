Halloween, 29 libri per bambini da 3 a 12 anni

Halloween si sta avvicinando! Quale modo migliore per prepararsi alla notte più spaventosa dell'anno se non con un bel libro? Eccone qui 29, per i più grandi ma anche per i piccini. Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 1 anni Halloween. Piccoli libri sonori di Sam Taplin Editore: Usborne Gufo, Micia e i loro amici si stanno preparando per una festa di Halloween! Un libro sonoro per introdurre i più piccoli alla notte più spaventosa dell'anno.

Libri per bambini di 3 anni Streghetta in prova di Michelle Robinson Editore: Emme Edizioni Storia perfetta per aspiranti streghe e maghi del mondo. La giovane strega è emozionata: sta per fare la sua prima pozione. Ma quanti ingredienti! Riuscirà a trovarli tutti?

Vorrei essere King Kong di Virginia Stefanini, Luca Tagliafico Editore: Edizioni Clichy Certe volte essere una bambina brava e obbediente è mostruosamente noioso! Molto meglio arrampicarsi sui pensili come King Kong, fare scherzi come l'Uomo Invisibile, scavare la terra come un Lupo Mannaro...

Tre storie di paura (raccontate dalle streghe) di Giuditta Campello, Beatrice Costamagna Editore: Giunti Editore In una notte di luna calante, tre streghe si ritrovano a raccontare storie di paura. Si tratta di storie magiche, che affrontano le paure e poi le fanno andar via!

Non guardare! Non toccare! di Steve Patschke Editore: Lapis In una notte buia, quattro bambini, e una misteriosa scatola di legno su cui c'è scritto: "Non guardate, non toccate, non aprite" Naturalmente, la guardano, la toccano, la aprono! I quattro amici trovano nella scatola una chiave a forma di teschio e una pergamena…

Libri per bambini di 4 anni Ginevra e la formula magica di Carolina D'Angelo, Francesca Assirelli Editore: EDT-Giralangolo Quale sarà la formula giusta? Ginevra, piccola strega smemorata, non riesce proprio a ricordarla. Prova e riprova combinerà un mucchio di guai!

Streghe per la pelle. Storie da ridere di Valentina Rizzi Editore: Franco Cosimo Panini Protagoniste di questa storia sono due streghe gemelle, brutte e cattive. Passano le giornate a farsi scherzi e scherzetti, a lanciarsi improperi e a tirarsi gli oggetti.

Dove sei, mostrino Pino di Sergio Olivotti Editore: Rizzoli Mostrino Pino si è nascosto. Tra creature enormi e piccine, striscianti e volanti, con corna, antenne e denti aguzzi, a due teste, cinque occhi e sei zampe... Sei così coraggioso da trovarlo?

Libri per bambini di 5 anni Creature fantastiche. Disney. Chi è chi? Fate, draghi, sirene, unicorni.... Editore: Disney Libri Raccolta di storie avventurose, con le schede personaggi ricche di curiosità e aneddoti, di fate, draghi, sirenette, unicorni e tante altre creature fantastiche che popolano l'universo dei film Disney e Pixar.

Inchiostro mare di Silvia Crocicchi Editore: Chiaredizioni Inchiostro mare ha una simbologia dal doppio valore: da un lato rappresenta l'avversità che il protagonista si trova ad affrontare (nel testo il mare notturno "arrabbiato" e quindi nero) ma anche la speranza di un futuro migliore che il bambino mette nei suoi disegni (con inchiostro, penne e matite) e nell'atto creativo in generale.

Storie illustrate di fantasmi Editore: Usborne Tredici racconti da brividi tra spiriti burloni e fantasmi in cerca di giustizia. Storie ricche di suspence che faranno accapponare la pelle.

Libri per bambini di 6 anni Tutta colpa dei fantasmi di Mara Dompè Editore: Biancoenero Cambiare casa è una grande avventura. A volte poi finisci in una casa abitata dai fantasmi, ma questo di solito non è un problema, soprattutto se sai come riconoscerli.

Gli strani gatti di Brunilde Saltamerenda di Melissa Panarello Editore: Mondadori Electa Dopo un terremoto, i tre gatti di Brunilde si trasformano in pestiferi bambini, che per lei sarà difficilissimo tenere a bada. Alla fine Brunilde saprà trovare la propria dimensione e affezionarsi a quegli indomabili gatti-bambini, che le faranno capire cosa significa prendersi cura di qualcun altro più piccolo.

La notte degli incantesimi di Patrizia Ceccarelli Editore: Raffaello Halloween è alle porte e Agata vuole organizzare una festa strabiliante, facendo comparire vampiri, scheletri e fantasmi. Una storia che scaccia i brutti pensieri e anche i mostri più mostruosi smettono di fare paura.

Le più paurose storie di mostri di Valentina Camerini Editore: Gribaudo Una raccolta di storie in cui i protagonisti sono le creature mostruose più spaventose di tutti i tempi.

Un pigiama party terrificante. Incubo&sognidoro di Laura Borio Editore: Mondadori Nix Incubo decide di organizzare un pigiama party orrendamente divertente per il suo migliore amico. Ma non sarà affatto facile introdursi di nascosto nel fatato Palazzo Sognidoro e convincere Sen che anche la paura può essere spassosa.

Libri per bambini di 7 anni Arianna e Teseo. Un fragile filo d'amore di Chiara Lossani, Octavia Monaco Editore: Arka Arianna ha il cuore diviso: aiutare l'amato Teseo ad uccidere il suo fratellastro, il Minotauro, o lasciare che sia lui a morire nel Labirinto? Ma può davvero decidere lei o sono gli dei a tessere il fragile filo del suo destino?

Halloween... Che fifa felina! di Geronimo Stilton Editore: Piemme Conoscerete Tenebrosa Tenebrax, un'affascinante topolina che abita in un cimitero e gira su carro funebre e sarete costretti a partecipare a una festa di Halloween con un menù... da brivido!

Libri per bambini di 8 anni Halloween con Valentina di Angelo Petrosino Editore: Piemme Che idea! Fare una festa di Halloween! Bisogna pensare a come travestirsi però…

Il giardino delle meduse di Paola Vitale Editore: Camelozampa Colorano di riflessi l'acqua degli oceani più profondi, dei porti e delle spiagge. A volte sono grandi come aquiloni, a volte così piccole da confondersi tra le gocce d'acqua salata. Quanto sappiamo delle meduse? Sono velenose? Si possono mangiare?

Paripparbuff. Strega a metà di Raffaella Bolaffio Editore: Lapis Nella vecchia casa coi muri crepati, disabitata da anni, c'è una nuova inquilina. Una ragazza gentile, un po' maldestra, con i riccioli color rame e gli occhiali sul naso colmo di lentiggini. Al suo fianco, inseparabile, un gatto bianco come la neve e soffice come l'ovatta, dal muso perennemente imbronciato.

Libri per bambini di 9 anni Sherlock Holmes e la conquista della Gallia. La diabolica truffa del Wargame di Pier Luigi Coda Editore: Effatà È l'investigatrice più in gamba che ci sia in circolazione: non per niente la chiamano Sherlock Holmes. Così, quando si tratta di affrontare il "De bello Gallico", un diabolico wargame online che sta catturando i giocatori di tutto il mondo in una spirale invincibile di dipendenza, in cui anche i loro soldi spariscono, tocca a lei entrare in gioco.

Libri per bambini di 10 anni La più bella del reame. Grimilde. La vera storia di Serena Valentino Editore: Disney Libri Disney Villains è la collana dedicata ai "cattivi" dei più famosi film Disney. Finalmente, con questo volume è arrivata l'occasione di conoscere il punto di vista di Grimilde e di mettere in luce anche i lati più nascosti della sua personalità.

L' ottava confraternita di Alessia Racci Chini Editore: Fanucci In un paesino delle Alpi italiane, sul confine italo-franco-svizzero, sorge ciò che rimane del Grand Hotel Bluemillion. Abbandonato da più di trent'anni, l'imponente rudere del lussuoso hotel è adesso infestato dalle anime di coloro che nelle sue sale hanno trascorso i momenti più felici della propria esistenza terrena. L'Ottava confraternita, sfiderà le regole consolidate della scuola, costringendo gli stessi professori a mettere in dubbio false certezze e a fare i conti con inconfessabili paure...

Racconti macabri vol.2 di Edgar Allan Poe Editore: Rizzoli Metzengerstein, Eleonora, Il giocatore di scacchi di Maelzel, Re Peste, Quattro chiacchiere con una mummia, Manoscritto trovato in una bottiglia: un secondo volume di racconti horror di Edgar Allan Poe illustrati da Benjamin Lacombe. Con un saggio di Charles Baudelaire sulla vita e l'opera di Poe.

Libri per bambini di 11 anni Il mistero di Sleepy Hollow di Washington Irving Editore: Rizzoli Ichabod Crane ama i racconti di paura, il buon cibo e le fanciulle. Insegnare a Sleepy Hollow è quindi per lui una gran fortuna: la valle è ricca di luoghi infestati, e la bella Katrina, erede di una fattoria piena di ogni ben di Dio, pare gradire la sua corte. Ma lo spirito del cavaliere senza testa, che scorrazza per i boschi seminando il terrore, non sembra solo una leggenda..

Frankenstein di Mary Shelley Editore: Rizzoli Quando il dottor Frankenstein dà vita a una creatura realizzata cucendo parti di cadaveri, pensa di aver finalmente sconfitto la morte. Ma ciò che ottiene è un mostro, rifiutato da lui e da tutti a causa dell'aspetto orrendo, eppure più umano di quanto si possa immaginare. A guidare le sue azioni, come quelle di molti uomini, saranno infatti la solitudine e la sete di vendetta.

Libri per bambini di 12 anni Il gemello maledetto di Fulvia Degl'Innocenti Editore: Pelledoca Editore Capita di frequente che i bambini abbiano un amico immaginario: così quando Paolo, a tre anni, aggiunge un posto a tavola per Leonardo, i suoi genitori non si preoccupano più di tanto e lo assecondano. Paolo e Leonardo vivono in simbiosi: parlano, giocano, si confidano paure e gioie. Finché, all'età di dieci anni, i genitori decidono di portare il figlio da una psicologa e, dai vari colloqui, emerge un'ipotesi inquietante: Paolo è convinto che l'amico immaginario sia suo fratello gemello, morto prima ancora che la madre potesse scoprirne l'esistenza.

Racconti del terrore di Edgar Allan Poe Editore: Rizzoli Un uomo vittima di terribili torture fisiche e psicologiche; una casa avvolta dalle tenebre e abitata da una coppia di strani fratelli; un gatto vendicativo tornato dall'oltretomba; un folle assassino tormentato dall'occhio di un vecchio... Otto storie spaventose e inquietanti che, dopo due secoli, riescono ancora a scavare nei recessi più bui dell'animo umano e a tenerci svegli la notte.