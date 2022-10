Il piccolo principe diventa un'opera: prima mondiale alla Scala. FOTO

3/13 @Annachiara Di Stefano

E' dal 2015 che la Scala organizza un ciclo di "Grandi opere per piccoli", ma questa volta non si tratta della messa in scena di opere adattate per loro (come è successo con "Cenerentola" o "Il barbiere di Siviglia"), invece di un titolo creato appositamente, della lunghezza di poco più di un'ora e in cui sono coinvolti un doppio cast e un doppio coro di voci bianche.

La Scala in città, un'edizione da ricordare