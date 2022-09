2/8

L'opera di Cimarosa torna in scena per il Progetto Accademia con la regia di Irina Brook, attrice e regista di prosa e di opera che ha firmato spettacoli per i Festival di Spoleto e di Salisburgo, il Barbican Centre e l’Opera di Vienna e ha guidato il Théâtre National de Nice. Figlia del grande regista Peter Brook e dell’attrice Natasha Parry. “Sono nata in teatro, ho recitato in teatro, ho fatto regie in teatro, ho guidato un teatro. Da 50 anni. Teatro, teatro, teatro” ha dichiarato al Guardian in una recente intervista- Foto Brescia e Amisano

