Addio a Peter Brook, il regista e leggenda del teatro aveva 97 anni

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Peter Stephen Paul Brook (questo il suo nome completo all'anagrafe), è morto all'età di 97 anni, sabato 2 luglio a Parigi. A riportare il triste annuncio, il quotidiano francese Le Monde su Twitter. Considerato una vera e propria leggenda, tra i maestri del teatro del Novecento più grandi, il regista britannico, nato a Londra il 21 marzo 1925, è stato uno dei maggiori interpreti di Shakespeare e profondo innovatore.

Il teatro è stato nella vita di Brook sin da quand'era ragazzo, firma la sua prima regia a 18 anni e si fa notare come interprete delle opere di Shakespeare, tanto da diventare, prima, direttore del London's Royal Opera House e, nel 1962, della Royal Shakespeare Company, dove affianca ai classici una serie di opere moderne e lavori sperimentali ispirate in particolare al 'teatro della crudeltà' di Artaud, come un celeberrimo 'Marat-Sade' di Peter Weiss e 'Us' lavoro che faceva riferimento alla violenza della guerra in Vietnam e si concludeva 'scandalosamente' con un segno forte, bruciando viva una farfalla.



Nel 1970 il regista si trasferisce a Parigi dove fonda il Centre international de creation thetrale e apre Les Bouffes du Nord, qui lavora a quello che è diventato un colossale spettacolo di nove ore, il 'Mahabarata'. Brook ha diretto anche nove film per il cinema e con i suoi spettacoli, ha sempre di viaggiato in giro per il mondo.