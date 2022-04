L'Orchestra della Scala si esibirà stasera alla presenza di Mattarella

Mercoledì 13 al Teatro Vittorio Emanuele si celebrano i 50 anni della Fondazione Bonino-Pulejo e i 70 della Gazzetta del Sud. Una serata speciale alla presenza del Presidente che assisterà al concerto dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, diretta da David Coleman. La compagine scaligera eseguirà il Concerto in re maggiore per violino e orchestra Op. 35 di Pëtr Il'ič Čajkovskij con Vikram Francesco Sedona come violino solista e la Sinfonia n. 7 in la maggiore Op. 92 di Ludwig van Beethoven.

Mercoledì 13 aprile 2022 al Teatro Vittorio Emanuele di Messina sarà una serata veramente speciale a celebrare, dalle 19,30, i 50 anni della Fondazione Bonino-Pulejo e i 70 anni della Gazzetta del Sud, grazie alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà a Messina su invito del presidente della Fondazione e della Società Editrice Lino Morgante. Dopo la cerimonia di consegna del Premio Internazionale Bonino Pulejo, il presidente assisterà al concerto dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, diretta da David Coleman. La giovane compagine scaligera eseguirà il Concerto in re maggiore per violino e orchestra Op. 35 di Pëtr Il'ič Čajkovskij con Vikram Francesco Sedona come violino solista e la Sinfonia n. 7 in la maggiore Op. 92 di Ludwig van Beethoven.

Una serata che non vuole solo ricordare due importanti anniversari, ma che intende trasmettere un messaggio di pace affidandolo ai giovani e alla musica, da sempre veicolo universale di dialogo fra i popoli e quanto mai necessario in questo periodo minato da drammatici eventi. Un dialogo aperto nella stessa Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, composta da settanta musicisti provenienti da ogni parte d’Italia e da diversi paesi, rigorosamente under30, con un’età media di 25 anni, presenti a Messina in una formazione di 56 elementi. Per la prima volta l’orchestra dell’Accademia si esibisce a Messina, ma la Scuola scaligera ha stretto da tempo un forte legame con diverse istituzioni siciliane, che in molteplici occasioni ne hanno ospitato i complessi artistici, dal Teatro Massimo di Palermo al Teatro Massimo Bellini di Catania dal Teatro Luigi Pirandello di Agrigento al Teatro Donnafugata di Ragusa.