Teatro alla Scala, a dicembre un’opera russa alla prima

Il 7 dicembre la stagione milanese si aprirà con Boris Godunov, capolavoro del russo Musirgskij. Una decisione presa da anni, che il sovrintendente rivendica in conferenza stampa: "Non sono per la cancellazione delle opere russe e quando leggo Puskin non mi nascondo". Chailly: "Grave penalizzare gli artisti"

Come già annunciato, il Teatro alla Scala di Milano inaugurerà la prossima stagione lirica il 7 dicembre con Boris Godunov, capolavoro del russo Musirgskij. Una scelta fatta da anni che il sovrintendente Dominique Meyer difende, come quella di avere interpreti russi come Anna Netrebko. "Non sono per la caccia alle streghe - ha detto alla conferenza stampa di presentazione - Non sono per la cancellazione delle opere russe e quando leggo Puskin non mi nascondo".

Chailly: "È grave penalizzare gli artisti" "Non abbiamo nulla contro gli interpreti russi - ha aggiunto Meyer - Chi siamo per giudicare. Mi prendo la responsabilità di queste scelte". "Non è giusto ed è grave penalizzare gli artisti", gli ha fatto eco Riccardo Chailly, direttore musicale della Scala, mentre il sindaco di Milano Beppe Sala ha ricordato come la scelta di Boris Godunov sia precedente al conflitto in Ucraina: "È un'opera straordinaria". Poi il primo cittadino ha aggiunto: "Tutti ci auguriamo di avere un Sant'Ambrogio che celebri la pace".

Il ritorno di Anna Netrebko Il 28 maggio è tornata alla Scala il soprano russo Anna Netrebko, dopo alcuni mesi in cui era rimasta lontano dalle scene a causa delle polemiche legate alla guerra in Ucraina. L'artista aveva subito condannato l'invasione ma non l'invasore, dicendosi contraria a chi voleva costringere gli artisti a schierarsi. Dichiarazioni che avevano portato anche a molte cancellazioni e alla rottura della collaborazione con il Metropolitan di New York. Nel teatro milanese, Netrebko si è esibita per la prima volta in un recital, salendo sul palco sulle note dell'aria Io sono l'umile ancella tratta dall'Adriana Lecouvreur, l'opera in cui avrebbe dovuto esibirsi a marzo.