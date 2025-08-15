Moda, 14 look delle star che sono tendenze dell'estate 2025. FOTO

5/14 ©Getty

LA BANDANA ANNI NOVANTA DI ZOE KRAVITZ - Zoe Kravitz è nata nel 1988 e da sempre per i suoi look fa riferimento agli anni Novanta - suo padre e sua madre, Lenny Kravitz e Lisa Bonet, del resto, sono stati icone di stile di quella decade. L'attrice e regista ha legato una bandana tra i capelli per dare carattere al suo look da giorno. Bandane e foulard, anche annodati sui fianchi in stile pareo, non devono mancare nei look di tendenza di questa stagione

