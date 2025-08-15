Moda, 14 look delle star che sono tendenze dell'estate 2025. FOTO
La stagione calda è un'opportunità per gli amanti dello stile di sfoggiare capi leggeri e tonalità sgargianti che richiamano i colori del mare e quelli del tramonto. Le passerelle hanno mostrato come sperimentare all'interno di un guardaroba easy chic, che non perde mai di vista la praticità e che si riallaccia idealmente alle decadi passate. Anche le celebrità si divertono coi minidress anni Sessanta e i maxi abiti dal gusto Seventies. Ecco una carrellata di look da copiare
A cura di Vittoria Romagnuolo