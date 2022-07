6/12 Immagine tratta dal profilo Instagram @chiaracandym

Le nozze del noto pasticcere verranno presto raccontate in TV, tra storia d’amore e preparazione dei due sposi prima di giungere all’altare, senza dimenticare la grande festa che ha coinvolto tutti i presenti dopo la cerimonia in Chiesa. Dove andrà in onda? Proprio su Real Time, canale televisivo via cavo che nel 2017 ha portato per la prima volta in TV Damiano, facendolo conoscere al grande pubblico

Damiano Carrara, il pasticcere star della tv presenta la sua fidanzata