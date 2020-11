Damiano Carrara ha presentato su Instagram la sua fidanzata

Damiano Carrara è fidanzato . Il pasticciere e conduttore ha pubblicato su Instagram una foto insieme ad una misteriosa ragazza. A corredo dello scatto, la didascalia: “Momenti speciali” preceduto dall'hastagh #TBT (che significa Throwback Thursday), utilizzato il giovedì sui social per la condivisione di ricordi significativi. Per la prima volta, quindi, lo chef ha rivelato di avere una compagna.

Divertenti e amareggiati i tanti commenti delle fan di Damiano sotto la foto. “Ora il 2020 è definitivamente uno schifo” ha scritto una follower. “Rip ai cuori di migliaia di donne” ha commentato un'altra. E poi ancora “Lutto nazionale”, “Damiano sei riuscito a peggiorare il 2020 ”, “Ho sentito il rumore del mio cuore infrangersi”. Insomma, le tante fan del pasticciere e giudice di Bake Off Italia non hanno gradito la notizia. Immediato è arrivato anche il commento di Katia Follesa , che con lui conduce Cake star - Pasticcerie in sfida: “Ti sei dimenticato di scrivere che la foto l’ho fatta io!”. Dell'identità della compagna di Damiano, però, non si sa nulla. Lo chef 35enne è sempre stato molto geloso della sua privacy e ha quindi deciso di non rivelare il nome della sua lei.

Chi è Damiano Carrara

Damiano Carrara è nato a Lucca, in Toscana, il 22 settembre 1985. Ha un fratello minore, Massimiliano, anche lui pasticciere. Damiano ha iniziato da giovanissimo a lavorare come bartender, poi ha deciso di trasferirsi, prima in Irlanda poi in California, nella periferia di Los Angeles. Qui, insieme al fratello Massimiliano, apre la pasticceria Carrara Pastries a Moorpark. Nel 2015 inizia la sua avventura televisiva: partecipa come concorrente alla prima stagione del talent show Spring Baking Championship e arriva secondo. È poi finalista nella stagione 12 di Food Network Star. In seguito, diventa giudice della seconda stagione di Halloween Baking Championship e della nuova stagione di Spring Baking Championship.

Nel 2017 torna in Italia dove compare come giudice di Bake Off Italia - Dolci in forno. Da inizio 2018 conduce, al fianco di Katia Follesa, il programma Cake Star - Pasticcerie in sfida. Dal 2019, conduce anche Ricette di un sognatore sul canale di Food Network mentre da quest'anno è al timone della nuova stagione di Fuori menù.