Una storia di successo incredibile, quella di Damiano Carrara, chef pasticciere noto in tutto il mondo e conosciuto dal pubblico del piccolo schermo per la sua partecipazione al programma “Bake off Italia”. Dopo il successo negli States, Paese che ha dato il via alla sua prestigiosa carriera, Carrara è pronto per una nuova avventura Made In Italy, in Toscana. Lo chef sta per aprire il suo primo atelier: un sogno che si realizza.

L'apertura a Lucca il 2 ottobre approfondimento Damiano Carrara si sposa: l'annuncio del giudice di Bake Off È fissato per il 2 ottobre l'appuntamento con l'apertura ufficiale del nuovissimo Atelier Damiano Carrara, lo straordinario nuovo progetto culinario ed esteticamente accattivante messo in piedi dallo chef pluripremiato toscano. Carrara ha scelto proprio la sua città d'origine, Lucca, per omaggiare l'Italia per l'arte sopraffina dell'alta pasticceria di cui lui è esponente d'eccellenza noto in tutto il mondo. Il nuovo Atelier celebra la maestria della sua arte dolciaria e, allo stesso tempo, mette al centro della scena la qualità degli ingredienti che permettono la riuscita perfetta delle sue creazioni. General Manager di questa nuova avventura, Chiara Maggenti, compagna dello chef Carrara. Le nozze tra i due, coppia solida e affiatata, sono state rinviate di qualche settimana a causa di un incidente domestico che avrebbe avuto qualche conseguenza di salute per la Maggenti. Il Sì è dunque stato posticipato per consentire alla futura sposa un periodo di riposo fisico. La proposta di matrimonio da parte del corteggiatissimo chef era arrivata lo scorso marzo, ed aveva fatto in breve il giro della rete.

Il primo punto vendita in Italia approfondimento Damiano Carrara ha presentato su Instagram la sua fidanzata Sui social, intanto, sono comparsi i dettagli della nuova apertura con l'invito per il taglio del nastro rivolto a tutti, dagli addetti ai lavori al pubblico di fan, appassionati e golosi, naturalmente. L'ingresso in Atelier sarà libero ma soggetto alle limitazioni previste dalle attuali normative che proteggono dalla diffusione del Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Damiano Carrara ha presentato con entusiasmo e convinzione il nuovo progetto che è stato creato e realizzato in un momento storicamente ed economicamente complesso ma che mostra la caparbietà dello chef imprenditore, già proprietario di tre punti vendita in California.

L'Atelier, che porta la sua inconfondibile firma, esteticamente si presenta elegante e raffinato, uno spazio perfetto per godere di un'esperienza di gusto totale. Gli interni, curati nel minimo dettaglio, sono stati pensati per essere confortevoli e chic, come mostrano gli scatti che svelano la location in anteprima sul profilo Instagram ufficiale dedicato all'attività, creato lo scorso agosto.