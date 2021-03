Damiano Carrara si sposa: l'annuncio del giudice di Bake Off

Damiano Carrara ha annunciato il suo matrimonio via social. Dalla gavetta in America fino al successo con Bake Off Italia e Cake Star, la storia del pasticcere della TV Condividi:

Damiano Carrara, giudice di “Bake Off Italia - Dolci in forno” e “Cake Star - Pasticcerie in sfida” ha annunciato il matrimonio sui suoi social. Sotto la foto ha scritto: “Sapete che non parlo molto della mia vita privata, ma voglio dirvelo: Chiara ha detto sì! Sapete che amo condividere con voi tutti i miei traguardi, le creazioni, le scoperte e le gioie che questo lavoro mi regala. Al contrario sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social o dagli schermi tv. Adesso però ho voglia di far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli…in fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa regalare”. Ovviamente non sono mancati gli auguri da parte di tutti i suoi followers e qualche commento sarcastico rivolto alla fortunata Chiara, del tipo “quale pazza ti avrebbe detto di no?”.

Damiano Carrara, dall’America fino alla svolta in tv approfondimento Damiano Carrara ha presentato su Instagram la sua fidanzata Damiano Carrara, classe 1985, è noto al grande pubblico principalmente per essere parte integrante del cast di “Bake Off Italia” e “Cake Star”, due famosissimi show culinari che negli ultimi anni hanno registrato un vero e proprio successo planetario. In pochi sanno però che il famoso giudice, prima di arrivare in TV ha dovuto fare molta gavetta dall’altra parte dell’oceano. Insieme a suo fratello Massimiliano, anche lui pasticcere, Damiano Carrara, infatti, è riuscito a imporsi nel mercato dolciario americano con due famose pasticcerie le “Carrara Pastries”. Nel 2015 partecipa a un talent show su Food Network, negli USA, arrivando secondo. Ottenendo riscontri molto positivi dal pubblico e dal canale stesso, gli viene chiesto di diventare giudice di “Halloween Baking Championship” e “Spring Baking Championship”. Nel 2017 torna in Italia per ricoprire il ruolo di giudice in “Bake Off Italia - Dolci in forno” e in seguito come giudice anche in Cake Star - Pasticcerie in sfida assieme a Katia Follesa.