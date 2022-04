“Perché Batman è l'eroe che Gotham merita, ma non quello di cui ha bisogno adesso. E quindi gli daremo la caccia. Perché lui può sopportarlo. Perché lui non è un eroe. È un guardiano silenzioso che vigila su Gotham. Un Cavaliere Oscuro.” Finisce con questa battuta cult pronunciato dal commissario James Gordon (interpretato da Gary Oldman) il capolavoro firmato da Christopher Nolan nel 2008. Ma anche L’uomo pipistrello, nonostante sia un supereroe taciturno e dolente, necessita talvolta di esprimere le proprie emozioni attraverso la parola e non solo con la forza o con gadget ipertecnologici. Cosi a dare voce al vigilante di Gotham, ci ha pensato Spotify. Infatti, sulla piattaforma, a partire dal 3 maggio, sarà disponibile in Italia e in altri 8 paesi (Stati Uniti, Brasile, Francia, Germania, India, Indonesia, Giappone e Messico) Batman: Un’ autopsia. La serie audio realizzata in collaborazione con Warner Bros e DC Comics sarà composta da dieci episodi. Le puntate andranno in onda ogni martedì. Solo in occasione del lancio sono previsti due episodi insieme. uno ogni settimana, in uscita il martedì. Solo per il lancio sono previste due puntate insieme). L’adattamento italiano di Batman – Un’Autopsia è stato curato da Show Reel Agency, parte di Show Reel Media Group. Il Produttore esecutivo, invece, è David S. Goyer, che ha partecipato anche alla sceneggiatura di Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro, Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno e Batman v Superman: Dawn of Justice.