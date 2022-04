Michela Giraud: la verità, lo giuro debutta su Netflix

La verità, lo giuro!, di cosa si tratta

approfondimento

Michela Giraud vs hater e Body Shaming:"Fare schifo è un mio diritto"

In La verità, lo giuro! Michela Giraud è sola con il suo talento irresistibile sul palco di un locale, davanti ad un pubblico. Si tratta di quello che, in gergo si dice, viene definito stand up comedian. Michela Giraud, 34 anni, appare elegantissima, con una giacca in paillettes e spalle a punta. Il monologo dura un'ora, un concentrato di risate e di autobiografia. La comica parla della sua infanzia, della maestra Pina, di vacanze, sesso, del proprio corpo, degli haters, di famiglia e di tanto altro. Un modo non solo per divertire, ma anche per raccontarsi. “Netflix mi ha chiesto una sorta di presentazione, come se il pubblico non mi conoscesse” ha spiegato Michela Giraud a La Stampa, rivelando che la sua è una storia particolare, ed è proprio quella storia ad averla portata a fare la comica. Nello show l'attrice romana parla anche della sindrome di Asperger di sua sorella. Un racconto che, in realtà, la 34enne ha iniziato a scrivere sei anni fa. “Ho proposto a Netflix questo argomento di cui non parlo mai e a loro è piaciuto. Dietro c’è un grande lavoro che parte da lontano” ha spiegato al giornale. La verità, lo giuro! arriverà in 190 paesi, un’occasione per far conoscere il talento di Michela Giraud anche fuori dall'Italia. “Con Netflix è come quando giochi in Champions, l’opportunità è incredibile” ha commentato la comica a Tv, sorrisi e canzoni, chiedendosi come una persona di Ottawa o di Hong Kong o Lisbona possa guardarla. “Io nella vita penso sempre che nessuno guardi quello che faccio e così mi tutelo dal fallimento”.