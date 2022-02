Tom Holland, l'incontro a Roma con Francesco Totti: "Daje". VIDEO

Dai sotterranei del Colosseo alla Lupa Capitolina passando per alcuni scorci mozzafiato, Francesco Totti ha accompagnato Tom Holland in un tour tra alcune delle meraviglie di Roma .

Il video, pubblicato da Sony Pictures Italia sul canale YouTube, ha mostrato la coppia in giro per la città fino alla conclusione del tour in una sala per la visione di Uncharted (FOTO). Francesco Totti (FOTO) ha simpaticamente sentenziato: “Tom, alla fine ce l’abbiamo fatta”.

Thomas Stanley Holland, questo il nome all’anagrafe, ha scherzosamente risposto: “Daje!”.