Tom Holland, il racconto del suo soggiorno a Roma

Dal giro in vespa per Roma all’incontro con Francesco Tott i . Tom Holland ha raccontato al pubblico le ore trascorse nella Città Eterna in occasione della presentazione alla stampa della sua ultima pellicola Uncharted diretta da Ruben Fleischer .

Nei giorni scorsi l’attore britannico è giunto a Roma per la promozione del film con Mark Wahlberg e Antonio Banderas . Poche ore fa Thomas Stanley Holland , questo il nome all’anagrafe, ha raccontato quanto vissuto in un filmato condiviso sul profilo Instagram che conta più di sessanta milioni di follower .

Il video vede protagonista l’attore, classe 1996, tra l’arrivo in città con lo sguardo sognante rivolto alla maestosità del Colosseo all’incontro con Francesco Totti passando per l’evento con la stampa e il giro in vespa per le strade romane.

Il filmato ha immediatamente divertito il pubblico tanto da ottenere al momento più di tre milioni di like e oltre 6.400.000 visualizzazioni.