Spiderman a Roma: Tom Holland con Totti e il sindaco Gualtieri. VIDEO

Tom Holland a Roma

Fabio Rovazzi, la foto virale con Tom Holland a Roma

Il sindaco Gualtieri si stava recando al Maxxi per la presentazione del progetto di ampliamento del museo. "È successo tutto per caso. Il primo cittadino li ha visti mentre scendeva dal lato del belvedere Tarpeo e li ha salutati" hanno spiegato i membri dello staff del Sindaco. "Quello è il mio ufficio", ha detto Gualtieri a Tom Holland, indicando il suo balconcino con vista sui Fori Imperiali. "Non ho mai visto nulla di simile" ha detto l'attore. Il sindaco ha poi raccontato l'incontro su Twitter. "Una bella sorpresa incontrare in Campidoglio il Capitano Francesco Totti e una star di Hollywood come Tom Holland impegnati nelle riprese di uno spot. Roma è un set naturale straordinario dove ogni angolo è bellezza". “Davanti ai Fori, per la prima volta Spiderman senza fiato", ha commentato in una nota l’assessore ai Grandi Eventi al Turismo e allo Sport Alessandro Onorato, presente all'incontro a sorpresa. "Ho letto tutto lo stupore e la meraviglia negli occhi di Tom Holland mentre si affacciava dalla terrazza del Campidoglio sui Fori Imperiali. È quello stupore che vogliamo continuare a regalare ai turisti di tutto il mondo che sceglieranno la nostra città". “Siamo alla vigilia di un grande rilancio – ha continuato Onorato - e vogliamo mostrare al mondo l’orgoglio di appartenere a questa città. Per questo con gioia abbiamo accolto con il Sindaco Gualtieri Holland con una guida d’eccezione: Francesco Totti, uno dei simboli della nostra capitale”.