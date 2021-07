Rovazzi feat Eros Ramazzotti, il video di "La mia felicità"

“La mia felicità”, la spy-comedy di Rovazzi su YouTube

Il cortometraggio che accompagna “La mia felicità”, la nuova canzone di Rovazzi ed Eros Ramazzotti (scritta con l’aiuto di Colapesce e Dimartino) pubblicata lo scorso venerdì 25 giugno, è stato scritto e diretto dallo stesso youtuber, che più volte ha mostrato il suo talento in tutte le fasi del videomaking: dalla stesura di script e sceneggiatura, fino alla regia e produzione. Un videoclip che ha impegnato ben una settimana di riprese, con più di 150 tra tecnici e comparse che hanno lavorato per oltre quattro mesi tra Los Angeles e l’Italia per la cura degli effetti speciali. Nel video Rovazzi, doppo essersi ritirato in meditazione per ben due anni in modo da capire come continuare il video precedente lasciato con un “To be continued”, viene raggiunto e contattato da un agente (Gerry Scotti) che lo intima a muoversi per salvare Dru, un piccolo esserino a metà tra “Pokemon” e “Guerre Stellari”, che deve essere riportato nel suo habitat naturale al centro della Terra. Se così non fosse, il mondo perderebbe piano piano tutta la sua bellezza e la sua armonia, diventando un luogo triste e invivibile, dove nè la natura, nè gli altri esseri viventi, riuscirebbero più a stare. Da solo, senza l’aiuto di Eros che non vuole rinunciare alle sue conquistate vacanze, Rovazzi partirà per la missione. Una spy comedy che nel suo significato più profondo invita tutti noi a cercare non solo la nostra felicità, ma anche l’armonia con chi ci sta accanto e con il mondo intero, specie dopo questo periodo di difficoltà vissuto a causa del lockdown (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).