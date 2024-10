Uncharted, il cast del film con Tom Holland stasera in tv

1/7 ©Getty

Tom Holland è il protagonista di Uncharted, film del 2022 in prima tv su Italia 1 venerdì 25 ottobre. L'attore, noto ai più per il ruolo di Peter Parker / Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, veste i panni di Nathan Drake, barista appassionato di antichità che viene spinto dal mentore Sully a imbarcarsi in avventure piene di mistero

Uncharted, la recensione del film con Tom Holland