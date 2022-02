Uncharted, la recensione del film con Tom Holland e Mark Wahlberg

44 milioni di copie vendute nel mondo. 4 Capitoli principali (Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Il covo dei ladri, Uncharted 3: L'inganno di Drake e Uncharted 4: Fine di un ladro) e due spin-off (Uncharted: L'abisso d'oro e Uncharted: L'eredità perduta) che negli anni hanno conquistato il cuore dei possessori di una playstation. Non era quindi un gioco da ragazzi trasformare un simile fenomeno in un film. Il rischio di deludere i fan era alto, parimenti a quello di realizzare un’opera incomprensibile per quelli che non hanno mai toccato una console nella loro vita. Ma come diceva il Generale George Patton: “Accettate le sfide se volete provare l'euforia e il gusto della vittoria”. Così Il regista Ruben Fleischer (Venom, Zombieland) e il trio di sceneggiatori (Art Marcum, Matt Holloway e Rafe Judkins) hanno scelto di creare una storia originale. Il film Uncharted, (al cinema dal 17 febbraio) narra la genesi di Nathan Drake, l’impavido protagonista della saga videoludica che non poteva che avere il volto di Tom Holland . Al suo fianco il veterano dell’action-movie Mark Wahlberg

Cosa hanno in comune il Conte Camillo Negroni, che a Firenze nel 1919 creò il cocktail che porta il suo nome aggiungendo il gin al Campari e al vermouth rosso, e Nathan Drake, l’eroe di Uncharted? In apparenza alcunché. In realtà molte cose. Il nobile fiorentino era un simpatico, cavallerizzo, maestro di scherma e giocatore d’azzardo. Insomma, un amante del rischio. E non a caso il film inizia proprio con Tom Holland in versione bartender che dietro un bancone miscela un Negroni per una ricca rampolla newyorchese e nel frattempo le ruba il braccialetto. Un tributo a uno dei grandi classici della mixologia per un film che, al pari dell’omonimo videogame, si ispira ai classici film d’avventura. La pellicola al netto dei rutilanti effetti speciali e delle acrobazie aeree, ha il gusto vintage delle imprese del Capitano Blood interpretato da Errol Flynn o dell'archeologo Indiana Jones

Tom Holland, Mark Wahlberh e il resto del cast

"Il mare è pericoloso e le sue tempeste terribili, ma questi ostacoli non sono mai stati motivo sufficiente per rimanere a riva... A differenza degli spiriti mediocri, gli spiriti intrepidi cercano la gloria nelle imprese che sembrano impossibili... il più ardito di tutti gli sforzi... per incontrare senza prua l'oscuro futuro oscuro e conquistare l'ignoto". Sono parole di Ferdinando Magellano, l’esploratore e navigatore portoghese che tentò, senza riuscirvi, la prima circumnavigazione del globo. Ed è proprio la sua impresa, non portata a termine, il fille rouge di Uncharted. Come in un vecchio film di cappa e spada Tom Holland e il suo mentore Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg) vanno a caccia nel mitico tesoro raccolto dalla flotta di Magellano durante il suo viaggio. In un’epifania di Mappe, enigmi, cartoline, vascelli, chiavi, croci, automobili, aerei, la coppia si sposta da New York a Barcellona, fa Berlino al mare delle Filippine, in un’odissea in cui il Vecchio Mondo incontra il nuovo. In questo luna park itinerante non poteva mancare l’infingardo villain che in Uncharted ha il volto di Antonio Banderas. La star spagnola pare ormai affezionata a questi ruoli di cattivo egotico, visto che il malevolo Santiago Moncada ha qualche punto in comune con Aristotle Papadopoulos di Come ti ammazzo il Body Guard 2. Completano il cast Tati Gabrielle (Le terrificanti avventure di Sabrina) nei panni di Braddock folle e taciturna mercenaria armata di karambit e Sophia Taylor Ali (Obbligo o Verità; The Wilds) che interpreta l’inafferrabile ladra di antichità Chloe Frazer.