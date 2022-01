8/22 ©Getty

Jessica Rabbit dovrebbe tornare in un ruolo "più rilevante per la cultura di oggi", come riporta The Times. E il suo look da vamp seduttrice passerà il testimone a un'inedita Jessica senza più quell'abito rosso succinto e sensuale: indosserà un trench, il capospalla da detective numero uno, e lavorerà come investigatrice privata che combatte il crimine.



