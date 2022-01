Stella McCartney rifà il look a Minnie e le mette i pantaloni

La stilista britannica si è occupata del restyling del personaggio Disney. "Volevo che Minnie indossasse il suo primo completo pantalone a Disneyland Paris”, ha spiegato. “Ho disegnato uno dei miei costumi iconici, uno smoking blu, con tessuti sostenibili. Un simbolo di progresso per una nuova generazione”. Non a tutti è piaciuta questa scelta: sui social network c’è chi critica il nuovo look

Per celebrare il 30º anniversario di Disneyland Paris, la stilista Stella McCartney ha firmato il restyling del look di Minnie.



La nuova scelta è ricaduta su un tailleur pantalone su fondo blu navy, decorato da pois neri.



“Volevo che Minnie indossasse il suo primo completo pantalone a Disneyland Paris”, ha spiegato la designer britannica in una dichiarazione pubblicata da D23, il fan club ufficiale di Disney.



“Quindi ho disegnato uno dei miei costumi iconici, uno smoking blu, utilizzando tessuti di provenienza sostenibile e responsabile. Questa nuova interpretazione dei suoi caratteristici polka-dot rende Minnie un simbolo di progresso per una nuova generazione. Lo indosserà in onore del mese delle donne, nel marzo 2022”, ha aggiunto la figlia di Paul McCartney.



Ma, nonostante le intenzioni virtuose, in rete le critiche non si sono fatte attendere: sui social network molte persone hanno storto il naso per via del new look.

Alcuni commenti si inseriscono nel solco delle polemiche relative la cosiddetta cancel culture mentre altri sono invece piuttosto banali, puntando il dito sul fatto che sia - a loro avviso - una mise “brutta” o che non stia bene alla fidanzata di Topolino (di solito chi dice che i pantaloni non le stanno bene non la chiama con il suo nome, preferendo la perifrasi da “patronimico”: la fidanzata di Topolino).



Eppure il fatto che l’outfit possa risultare a una prima occhiata po' stridente dovrebbe essere valutato tenendo in considerazione una cosa: questa è la prima volta nella sua vita quasi centenaria in cui “la fidanzata di Mickey Mouse” dismette l’abitino svolazzante a pois e diventa Minnie Mouse con pantaloni e blazer, come se fosse uscita dall’ufficio dopo un meeting e stesse, perché no, tornando a casa ad allattare. Magari ad allattare un figlio avuto non con il suo classico principe azzurro (quello della favola disneyana numero uno insomma: Topolino) ma, perché no, con Paperina.

Stiamo chiaramente forzando i toni per far emergere come i tempi siano cambiati, nonostante alcuni personaggi iconici della pop culture rimangano ancorati alla tradizione, ormai ben lontana dalla società odierna. O che vogliamo che si allontani al più presto, chiedendo aiuto anche alla cultura pop.