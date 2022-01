Biancaneve e i sette nani live action, Peter Dinklage critica il film

L’attore diventato famoso come Tyrion Lannister ne Il Trono di Spade si esprime circa il remake della fiaba. A suo avviso la storia non dovrebbe essere riproposta se non viene aggiornata. “Orgogliosi di scegliere un'attrice latina per il ruolo di Biancaneve. […] Progressisti in un certo senso ma arretrati con la storia di 7 nani che vivono insieme in una grotta”, ha detto. La Disney assicura “un approccio diverso con questi 7 personaggi" per "evitare di rafforzare gli stereotipi del film d'animazione originale"

Parole di biasimo relative al remake live-action di Biancaneve e i sette nani annunciato da Disney arrivano da Peter Dinklage, il quale parla di una storia arretrata che dovrebbe essere aggiornata, altrimenti bisognerebbe evitare di riproporla. Punto.



L’attore statunitense, affetto da acondroplasia, non è affatto d'accordo con le decisioni prese in casa Disney.



A suo avviso si tratterebbe di un progetto progressista da un lato, dato che è stata scritturata nei panni di Biancaneve l'attrice latina di "West Side Story" Rachel Zegler, ma anche molto arretrato da un altro lato, quello dell’inclusività relativa a forme di nanismo, come quelle da cui lui stesso è caratterizzato. L'attore statunitense che ha raggiunto la fama mondiale (e quattro Emmy Awards) interpretando il personaggio di Tyrion Lannister nella serie televisiva Il Trono di Spade è affetto da acondroplasia.



Lo scorso lunedì, il 24 gennaio, ha sollevato numerosi interrogativi sul film mentre era ospite del podcast "WTF" di Marc Maron.



"Sono rimasto un po' sorpreso quando sono stati molto orgogliosi di scegliere un'attrice latina per il ruolo di Biancaneve. Stai ancora raccontando la storia di 'Biancaneve e i sette nani'. Fai un passo indietro e guarda cosa stai facendo. Non ha senso per me", ha detto la star di Game of Thrones a Maron. "Sei progressista in un certo senso e stai ancora realizzando quella f*****a storia arretrata di sette nani che vivono insieme in una grotta? […] Non ho fatto nulla per promuovere la causa? Immagino di non essere abbastanza forte”.