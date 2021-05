Biancaneve e il bacio del principe, la giostra di Disneyland criticata

Dopo le polemiche sul politically correct legato ai classici Disney, adesso arrivano le critiche per un’attrazione del famoso parco divertimenti di Disneyland. La storica attrazione "Snow White’s Scary Adventure" è stata aggiornata con un cambiamento sul finale, rendendo protagonista il bacio del Principe mentre l'amata dorme a causa del sortilegio della strega. Un bacio che il San Francisco Gate ha considerato quindi non dato con il consenso di chi lo riceve, facendo montare un vero e proprio caso

A creare scalpore poche ore fa è stato un bacio non consensuale ma a darlo è uno dei personaggi più famosi delle favole e dell'immaginario comune, ossia il Principe azzurro. È diventato un caso quello della giostra all'interno del famoso parco divertimenti di Disneyland, la celebre Snow White’s Scary Adventure . Si tratta di una delle giostre originali e storiche del parco divertimenti, una delle attrazioni della prima ora che è stata rinnovata in occasione della riapertura dopo il lockdown. Come riporta Entertainment Weekly, questa giostra a tema Biancaneve avrebbe già raccolto svariate critiche. Il motivo? L'organizzazione del parco divertimenti ha deciso di sostituire il gran finale che vedeva la morte della regina Grimilde (questo era l'ultimo step della giostra nella sua versione originale) con un altro momento topico della fiaba: l'happy ending, sia quello della favola sia quello del famoso lungometraggio di Disney che la traspone sullo schermo, ossia il bacio. Non però un bacio "normale" bensì quello che il principe dà all'amata mentre questa dorme dopo il sortilegio della strega...

Il bacio del Principe a Biancaneve è stato criticato dapprima dal San Francisco Gate, per poi essere ripreso a ogni latitudine con commenti vari sui social network. "Il nuovo gran finale della giostra Snow White’s Scary Adventure è il momento in cui il principe trova Biancaneve addormentata dopo l’incantesimo della Regina Cattiva e le dà il cosiddetto 'bacio del vero amore' per liberarla dal sortilegio. Un bacio che lui le dà senza il suo consenso, mentre lei sta dormendo. Un bacio può essere di vero amore solo se una persona sa che sta succedendo", ha scritto l'SF Gate.

Il "caso" della giostra con il bacio del Principe a Biancaneve dormiente

Il caso - diventato tale appunto nel giro di pochi tweet, retweet e repost vari - divide: c'è chi trova in quel bacio qualcosa di sbagliato e chi invece ritiene questa ennesima polemica un eccesso di politicamente corretto.



Alcuni di coloro che hanno commentato il bacio in maniera critica non puntano però il dito sul consensuale o meno del bacio in sé ma semmai sulla cultura "maschilista" per cui a risolvere la vita di una donna sarebbe un deus ex machina uomo che con un bacio riesce a salvarle la vita. Con un bacio così come con un matrimonio, queste sono le critiche che vanno per la maggiore.

Quindi non tanto una Biancaneve legata in qualche modo al movimento #MeeToo quanto piuttosto una Biancaneve come simbolo di donna legata a un uomo che deve badare a lei.