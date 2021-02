Muppet Show, Disney aggiunge un disclaimer

Come per tanti altri contenuti presenti sulla piattaforma Disney+, anche per la famosa serie di pupazzi creata da Jim Henson e capitanata da Kermit la Rana è stato inserito un disclaimer per aprire 18 episodi del programma che conterrebbero contenuti potenzialmente offensivi

Anche per i Muppet arriva il cartello che avvisa il pubblico circa i potenziali contenuti offensivi: come per molti altri contenuti presenti su Disney+, anche per la famosa serie di pupazzi creata da Jim Henson tra il 1954 e il 1955 (diventata la trasmissione televisiva Muppet Show in onda dal 1976 al 1981 e disponibile sulla piattaforma) è stato scelto di aggiungere un disclaimer per allertare gli spettatori.



In apertura a 18 episodi della serie (composta da 5 stagioni) c’è ora un cartello che avvisa circa la presenza di contenuti potenzialmente offensivi a causa dell’inclusione in alcune scene di “rappresentazioni negative e/o maltrattamento di popoli o culture”.

Gli stereotipi sbagliati

La Disney sottolinea anche stavolta l’impegno per il domani, come già aveva fatto per gli altri casi de Le avventure di Peter Pan, Dumbo e Gli Aristogatti. Un domani che in realtà è già un oggi, dato che il cartello di avviso significa impegnarsi a non creare più programmi che possano essere ritenuti offensivi.

L’impegno da parte di Disney è quello di “creare storie con temi che siano d’ispirazione e ambiziosi, che riflettano la ricca diversità dell’esperienza umana in tutto il mondo”.



I 18 episodi del Muppet Show ritenuti potenzialmente offensivi

Il caso di Peter Pan, Dumbo e Gli Aristogatti

In un brano della colonna sonora di Dumbo - L'elefante volante (1941) sono presenti parole offensive nei confronti degli schiavi afroamericani (la canzone recita: “E quando poi veniamo pagati buttiamo via tutti i nostri soldi”, accennando agli schiavi afroamericani costretti a lavorare nelle piantagioni).

Ne Gli Aristogatti (1970) il gatto siamese Shun Gon è considerato uno stereotipo offensivo dei tratti orientali (colorazione gialla, taglio degli occhi, denti sporgenti e le bacchette utilizzate per fare tutto, perfino suonare il pianoforte).



Le avventure di Peter Pan (1953) offende invece i nativi americani quando il protagonista parla dei membri della tribù di Giglio Tigrato definendoli in maniera sbagliata e irrispettosa con il termine di “pellerossa”.

“Questi stereotipi erano sbagliati allora e lo sono oggi. Invece di rimuovere questo contenuto, vogliamo ammetterne l’impatto dannoso, trarne insegnamento e stimolare il dialogo per creare insieme un futuro più inclusivo”, dichiarava la prima versione del messaggio da inserire prima dei titoli di testa, in seguito leggermente modificato.



Qual è l’impegno della Disney per il futuro

Tutto è partito dal “caso” di Via col Vento

