Sono tante le star che optano per il fast fashion a basso costo anziché per l'alta moda a più zeri. E non soltanto sfoggiando vestiti economici nelle occasioni più casual: da Jessica Chastain ed Helen Hunt in H&M agli Oscar fino a Pippa Middleton in Mango e Emily Ratajkowski in Zara, ecco tutte le dive che adorano i look easy-chic low cost dovunque, red carpet compreso!