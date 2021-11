Pitti Uomo, a gennaio torna la moda maschile a Firenze

Lo scorso anno la mancanza della manifestazione nella sua fisicità era pesata a tutti. La piattaforma digitale Pitti Connect è stata sicuramente un aiuto fondamentale, ma l’occasione persa di incontrarsi, scambiarsi opinioni, e riflettere su quelle che sono le tendenze della moda maschile che da sempre Pitti offre, aveva lasciato un grande vuoto. Un vuoto che ora verrà colmato con una fiera che ha tutte le premesse per avere successo. A presentare nel dettaglio la centunesima edizione di Pitti Immagine Uomo durante una conferenza stampa a Milano l’amministratore delegato di Pitti Immagine Raffaello Napoleone che ai nostri microfoni esprime grande soddisfazione:“È molto importante confermare questo appuntamento. Siamo determinati a svilupparlo come è sempre stato, quindi come punto di riferimento assoluto del lancio delle collezioni, in questo caso autunno-inverno 2022. Siamo molto soddisfatti, abbiamo già in casa quasi 600 aziende confermate che sono poco meno del doppio di quelle che abbiamo avuto a giugno quando abbiamo organizzato la manifestazione in pochissimo tempo. E inoltre tra gli espositori ci sono molte presenze anche internazionali. La voglia e il bisogno di rappresentarsi è infatti determinante. Sotto lo stesso tetto nel giro di pochi giorni, tre giorni in questo caso dureranno Pitti Immagine Uomo e Pitti Immagine Bimbo che si svolgeranno contemporaneamente, si capisce dove sta andando la moda uomo”.

Tre macro aree per raccontare il classico, l’outdoor e i nuovi canoni stilistici e grande importanza alla sostenibilità. Presentazioni ed eventi in tutti gli spazi fisici della Fortezza da Basso ed eventi anche in città, tra cui quello che alla Stazione Leopolda celebrerà i 40 anni di Ann Demeulemeester, special guest di questa centunesima edizione.